Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, ölümünün 27’nci yıl dönümünde yarın anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merhum Başbakan Osman Örek için saat 10.00’da Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman birer konuşma yapacak.