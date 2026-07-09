Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), 2026’da yeni açılan işyeri sayısının 500’ün altına düştüğünü belirterek, bazı veriler paylaştı.

Ülke genelinde katma değeri yüksek üretim alanlarında hızlı bir gerileme gözlemlendiğini kaydeden Oda, istihdamın çok yoğun olduğu kafe, restoran, saç ve güzellik hizmetleri ile otomotivle ilgili iş kollarında geçen yıla göre hızlı bir düşüş yaşandığını belirtti.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında, 2024’e göre genel işyeri sayısı yüze otuz oranında azaldı. 2024’te 1750 olan yeni işyeri sayısı, 2025’te 1100’e geriledi. Aynı şekilde 2026’da ise yeni açılan işyeri sayısı 500’ün altına düştü.

Açıklamada, mobilya, alüminyum doğrama, kaynak, demir işleri gibi katma değeri yüksek üretim alanlarında 2025’te açılan 40 yeni işyerine karşılık, 2026 yılında açılan yeni işyeri sayısının 13’e düştüğü ifade edildi.

İnşaat sektörüyle ilgili olan kalıp, demir, duvar, boyacılık gibi emek yoğunluğu olan mesleklerde yeni işyeri sayısındaki azalmanın “çarpıcı bir hal aldığı” ifade edilen açıklamada, 2025’te 14 olan yeni işyeri sayısının 2026’da 8’e düştüğü belirtildi.

“İnşaatın doğrudan etkilediği emlakçılık alanında ise 2025’te yeni açılan işyeri sayısı 68’den 25’e düştü.” ifadesine yer verilen açıklamada, istihdam yükünün en çok olduğu sektörlerden olan saç ve bakım hizmetleri, kafe, restoran gibi alanlarda geçen yıl açılan işletme sayısı 210 iken, bu yıl 72’ye düştüğü kaydedildi.

Otomotiv meslek alanlarındaki gerilemenin de "çarpıcı" hale geldiği belirtilen açıklamada, “Araç sayısının rakamlara yansıyan artışına rağmen, bu sektör de durgunluğa girdi. 2025’te 22 olan yeni açılan işyeri sayısı, 2026’da 14’e düştü.” denildi.

Açıklamada, sağlaması yapılan ve şaşma oranı çok düşük olan" bu verilerin ülkenin içine düştüğü ve düşürüldüğü tabloyu gösterdiği belirtildi.

Oda, “Gelinen durum kendi eserimizdir” ifadelerini kullanarak, yaşanan sorunların plansız ve öngörüsüz yürütülen politikaların doğal sonucu olduğunu ileri sürdü.