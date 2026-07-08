Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 30 Haziran itibarı ile dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 43 bin 469, yoksulluk sınırının ise 234 bin 462 bin TL olduğunu belirtti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları dört kişilik bir ailenin sağlıklı biçimde beslenebilmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’ndan sendikaya gönderilen fiyatlarının ortalamalarını alarak, rapor hazırladıklarını ifade etti.

Bengihan, sendikanın, haziran ayı için yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 374,45; aylık 11 bin 233,50 TL, yetişkin bir erkek için günlük 391,88; aylık 11 bin 756,40 TL, 15-19 yaş arası çocuk için günlük 413,90; aylık 12 bin 417 TL ve 4-6 yaş arası çocuk için günlük 268,75; aylık 8 bin 62,50 TL olduğunu kaydetti.

Mayıs ayında 43 bin 949 TL olan açlık sınırının, haziran ayında 43 bin 469 TL’ye gerilemesinin temel nedeninin, İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre, meyve ve sebze fiyatlarındaki kısmi ucuzlama olduğunu söyleyen Bengihan, ancak, en önemli besin kaynağı olan et, yumurta, süt ve bazı süt ürünlerinin fiyatlarında düşüş gerçekleşmediğini, kısmi artışların devam ettiğini belirtti.

-“Sepetin güncellenmesine yönelik çalışmaya halkın katkıları oldukça önemli”

“Bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan rakamlar da gerçeği yansıtmıyor” diyen Bengihan, sepetin güncellenmesine yönelik İstatistik Kurumu tarafından başlatılan çalışmanın doğru verileri yansıtacak şekilde ivedilikle tamamlanması için halkın katkılarının önemli olduğunu kaydetti.

Yürürlükteki sepet baz alınarak, hesaplanan verilere göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık temel gıda harcama tutarının 43 bin 469 TL olduğunu ifade eden Bengihan, İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre, ülkede haziran ayındaki enflasyonun yüzde 2,29, altı aylık toplam hayat pahalılığı oranının ise yüzde 16,95 olduğunu belirtti.

Bengihan, eğitim ve sağlık giderleri, konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışlarla birlikte, çağdaş düzeyde bir yaşam için gerekli olan kültür, dinlenme ve eğlence harcamaları da dikkate alındığında, yoksulluk sınırının 234 bin 462 TL olduğunu kaydetti.

Hükümetin, kendi menfaatine aldığı politik kararlarla ülkede yoksulluğun gün geçtikçe daha da derinleşmesine, çağdaş yaşam standartlarına ulaşmanın daha da imkânsız hale gelmesine yol açtığını ileri süren KTAMS Başkanı Bengihan, “Bugünün koşullarında iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca geçim için aylık 234 bin 462 TL’ye ihtiyaç duyması, asgari ücretli hanelerin, hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini göstermektedir” dedi.