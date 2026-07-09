Creditwest Bank, yerli üretimi destekleme ve tarım sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlama vizyonu doğrultusunda Patates Üreticileri Birliği ve Cypro Chips Ltd. ile yürüttüğü iş birliğini yedinci yılında da yeniledi. Yedi yıldır başarıyla sürdürülen protokolün yenilenmesiyle birlikte, üreticilere yönelik finansman desteği bu yıl da kesintisiz olarak devam edecek.

Üreticilere Hasat Dönemine Uygun Finansman Desteği

Yenilenen protokol kapsamında patates üreticilerine, üretim süreçlerini daha rahat yönetebilmeleri amacıyla 6 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunulmaya devam edilecek. Böylece üreticiler, ekimden hasada kadar olan süreçte ihtiyaç duydukları finansmana kolaylıkla ulaşabilecek.

İş birliği kapsamında ayrıca, sanayi tipi patates üreticilerinin Toprak Ürünleri Kurumu'na (TÜK) gerçekleştirdikleri teslimatlardan doğan alacaklarını beklemeden Creditwest Bank aracılığıyla tahsil edebilmelerine olanak sağlayan finansman modeli de sürdürülecek. Bu model sayesinde üreticiler, yeni üretim dönemine daha güçlü bir finansal yapı ile hazırlanabilecek.

Mazher Zaheer: "Yedi yıldır üreticimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz"

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, iş birliğinin yedinci yılına ulaşmasının yalnızca bir protokol yenilemesi değil, aynı zamanda üretime duyulan güvenin ve uzun soluklu iş ortaklığının göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yerli üretim, ülkemizin ekonomik kalkınmasının temel taşlarından biridir. Yedi yıldır Patates Üreticileri Birliği ve Cypro Chips ile sürdürdüğümüz bu güçlü iş birliği sayesinde üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sektörünün ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleri geliştirerek üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı önemsiyoruz. Üreticimizin güçlenmesi, ülke ekonomisinin güçlenmesi anlamına geliyor."

Zaheer, Creditwest Bank olarak tarım sektörüne yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ve üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Engin Halkseven: "Yedi yılda örnek bir iş modeli oluşturduk"

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven ise Creditwest Bank ile yürütülen iş birliğinin üreticilere önemli kazanımlar sağladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Yedi yıldır başarıyla devam eden bu iş birliği sayesinde üreticilerimiz güvenli ve sürdürülebilir bir finansman yapısına kavuştu. Üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşıyan bu model, hem çiftçilerimize hem de ülke ekonomisine değer katıyor. Creditwest Bank'ın üretime verdiği kesintisiz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu başarılı modelin farklı üretim alanlarına da yayılmasını arzu ediyoruz."

Cypro Chips: "Sürdürülebilir üretimin güçlü paydaşı"

Cypro Chips Ltd. Direktörleri Günel Yücener ve Güven Yücener ise uzun yıllardır başarıyla sürdürülen iş birliğinin tarım sektöründe örnek bir model oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yedi yıldır devam eden bu iş birliği, üretici, sanayi ve finans sektörünü ortak bir hedefte buluşturan başarılı bir model haline geldi. Üreticilerin finansmana hızlı erişebilmesi üretim planlamasını kolaylaştırırken, sektörün sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağlıyor. Creditwest Bank'ın yerli üretime verdiği desteğin artarak devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Yerli Üretime Güçlü Destek Devam Ediyor

Creditwest Bank, tarım sektörüne yönelik geliştirdiği finansman modelleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ederken, yerli üretimin güçlenmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlanması amacıyla üretici odaklı projelerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.