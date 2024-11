KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi önünde eylem ve basın açıklaması yaparak, dairede görevli kamu çalışanına bir vatandaş tarafından uygulanan şiddeti ve konuya ilgisiz kaldığı gerekçesiyle ilgili bakanlığı kınadı.

Daire çalışanlarının da katıldığı eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuştu, Genel Sekreter Serman Yiğit yazılı açıklamayı okudu.

-Bengihan: “Çalışan sahipsiz değildir”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sosyal Hizmetler Dairesi'ndeki şiddet olaylarına ilişkin tedbir almadığı gerekçesiyle kınadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “sorumsuz ve ilgisiz" eleştirisinde bulundu.

Yaşanan şiddet olayının ilk olmadığını vurgulayan Bengihan, dairedeki kamu görevlilerinin güvenliğinin olmadığını belirtti. Bengihan, “Dairede dönem dönem benzer saldırılar olmasına rağmen çalışanlar için gerekli güvenlik tedbiri alınmadı. Çalışanlar sahipsiz değildir.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı “çalışanlarını dahi koruyamayan aciz bir bakanlık” olmakla itham eden Bengihan, “Siz kendi memurunuzu bile koruyamıyorsunuz, zor durumda olanları nasıl koruyacaksınız?” sorusunu sordu. Bengihan, çalışanların kendini güvende hissetmesinin önemine de değinerek, daireye güvenlik sağlanmasını istedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Yasası’nın 30 senedir güncellenmemesini de eleştiren Bengihan, bu sürede artan nüfus ve iş yüküne işaret etti. Dairenin yasada belirtilen görev ve sorumluluklarını da sıralayan Bengihan, görevlerin zor ve fedakarlık gerektirdiğini ancak daireye verilen önemin zayıf olduğunu ifade etti.

Bengihan, gerekli güvenlik önlemleri alınmaması halinde eylem ve grevlere başlayacaklarını da ekledi.

Bengihan’ın konuşmasının ardından KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit, yazılı açıklamayı okudu.

-Yiğit: “Yaşanan olay yetkililerin gerekli güvenlik tedbirlerini sağlamamasının bir sonucu”

Açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Kaza Şubesi’nde yaşanan olay endişe verici olarak nitelendirildi ve gerekli tedbirlerin alınması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, “8 Kasım Cuma günü mesai saatleri içerisinde, görevi başında olan Sosyal Hizmet memuru bir üyemiz, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan bir çocuğumuzun madde bağımlısı velisi tarafından boğazı sıkılmak suretiyle fiziksel saldırıya uğramıştır. Şans eseri, çalışanımız ciddi bir fiziksel zarar görmeden durumu atlatmış olsa da, bu olay, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan çalışanlarımızın can güvenliği konusunda ciddi endişeler doğurmakta ve dairenin içinde bulunduğu güvenlik zafiyetini de gözler önüne sermektedir.” denildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, himayelerinde olan çocukların aileleriyle görüşmesini sağlamakla yükümlü olduğunun belirtildiği açıklamada, bu görüşlerin hem çalışanlar, hem de çocuklar ve aileler için güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamanın hükümet yetkililerinin vazifesi olduğu vurgulandı. Yaşanan olayın ise, gerekli güvenlik tedbirlerin sağlanmamasının bir sonucu olduğu belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının özveriyle çalıştığının kaydedildiği açıklamada, “Ancak bu hizmeti sunarken karşılaştıkları riskler, çalışanların güvenliğinin sağlanmadığı gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken güvenliklerini riske atmak zorunda bırakılmamalıdır.” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Sendikamız, yaşanan bu talihsiz olaydan derin üzüntü duymakta ve yetkilileri derhal harekete geçmeye çağırmaktadır. Çalışanlarımızın can güvenliğini sağlamak için güvenlik önlemleri bir an önce sağlanmalıdır. Bu tür saldırılara karşı etkili ve proaktif önlemler alarak, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan tüm çalışanların güvenliği sağlanmalıdır. Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının güvenliği, sadece onların değil, toplumun huzuru ve refahı için de zaruridir. Bizler, KTAMS olarak, bu konuda adım atılmadığı sürece sessiz kalmayacağımızı ve çalışanlarımızın güvenliğini temin etmek için her türlü mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”