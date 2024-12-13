RAMS Başakşehir'in santrforu, Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim'i 3-1 yendikleri maçı boş geçmedi. 29 yaşındaki oyuncu skor 2-1 iken attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Polonyalı forvet, ayrıca temsilcimizin 6'ncı dakikada Deniz Türüç ile bulduğu ilk golün asistini yaptı. Piatek böylece bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 17'ye yükseltti. Trendyol Süper Lig'de Immobile ve Simon Banza ile birlikte 9 golle zirvede yer alan tecrübeli santrfor, bu performansını Avrupa maçlarına da taşıdı.

Piatek, Konferans Ligi elemelerinde 6 maçın 3'ünde fileleri havalandırarak 4 gol kaydetti. Başarılı futbolcu Lig aşamasında ise 5 maçın dördünde birer gol atarak Avrupa'daki gol sayısını 8'e çıkardı. Polonyalı oyuncu bu performansıyla daha şimdiden geçen sezonki toplam gol sayısına ulaştı.

Tecrübeli santrfor 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 36 maçta 17 kez ağları sarsmıştı. Başarılı forvet kariyerinin en üretken dönemini Genoa formasıyla İtalya'da geçirdi. Piatek 2018-2019 sezonunda 42 maçta 30 kez fileleri havalandırdı.