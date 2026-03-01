ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail ve ABD, İran'daki hedefleri vururken, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan savaş sırasında İran 10'a yakın ABD üssüne saldırdı. İran'da saldırılar sonucunda en az 201 kişi öldü, 747 kişi ise yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Hamaney'in öldüğünü öne sürdü. İran devlet televizyonu da Hamaney'in öldüğünü resmi olarak teyit etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ortaya attığı "Hamaney öldürüldü" iddiasını İran devlet medyası da doğruladı. "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesinin kullanıldığı devlet televizyonu haberinde Ayetullah Ali Hamaney'in cumartesi günü erken saatlerde ofisinde öldürüldüğünü aktardı.

İRAN'DA 40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ali Hamaney'in öldürüldüğünün doğrulanmasının ardından 40 günlük yas ilan edildi. Tahran yönetimi ayrıca ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan etti.

YENİ DALGA SALDIRI BAŞLADI

İran'a yönelik ABD - İsrail saldırıları sabaha karşı yeniden başladı. Başkent Tahran'da kuvvetli patlama sesleri duyuluyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI: EN YOĞUN SALDIRI BAŞLAYACAK

İran devlet televizyonu: Devrim Muhafızları İsrail ve ABD üslerine yönelik ülke tarihinin şimdiye kadarki en yoğun saldırı operasyonuna dakikalar içinde başlayacak.

İRAN HÜKÜMETİ: ASLA CEVAPSIZ KALMAYACAK

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünün resmi olarak kabul edilmesinin ardından İran Hükümeti'nden açıklama geldi: "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak."

HAMANEY'İN GÖREVİNİ GEÇİCİ KONSEY DEVRALACAK

İran resmi haber ajansı IRNA, İran lideri Ali Hamaney'in ölümünün ardından görevini Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir üyeden oluşan konseyin geçici olarak devralacağını duyurdu.

İRANLILAR İNKILAP MEYDANI'NDA TOPLANIYOR

İran devlet televizyonunun, İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini resmi olarak duyurmasının ardından çok sayıda İranlı, bayraklarla başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanmaya başladı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi. Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye giden İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

İRAN YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

İran sabah saatlerinde ABD güçleri ve İsrail'in yanı sıra ABD güçlerinin konuşlandığı Arap ülkelerini hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattı. İsrail yeni füzelerin ateşlendiğini açıkladı. Dubai, Doha ve Bahreyn'de yeniden patlama sesleri duyuluyor.

LİDERLİK KONSEYİ BUGÜN KURULUYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonuna konuştu. Ali Hamaney'in ölümü sonrası lider kim olacak tartışmaları başlayan İran'da geçici bir liderlik konseyinin bugün kurulacağını açıkladı. Laricani, ABD ve İsrail'in İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalıştığını söyledi ve "ayrılıkçı gruplar harekete geçerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalırlar" diye konuştu.