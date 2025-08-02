Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar gördüğü en büyük gömülü hazinelerden biri, Kaliforniya’da bir çiftin köpeğini gezdirirken toprağın altından çıkan eski altın paralarla ortaya çıktı. Uzmanlara göre, bu hazine 10 milyon dolardan fazla değer taşıyor.

BİN 400 ADET ALTIN PARA BULDULAR

Kaliforniya’nın kuzeyinde, 1849 Altına Hücum dönemiyle bilinen "Gold Country" (Altın Bölgesi) bölgesinde yürüyüşe çıkan çift, yerden dışarı taşan paslı bir metal kutu fark etti. Kazdıklarında içi altın dolu olan kutuyla karşılaştılar. Sonrasında aynı bölgede sekiz ayrı metal kutu daha bularak toplamda yaklaşık bin 400 adet altın para ortaya çıkardılar.