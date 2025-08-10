Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), 11 Ağustos Pazartesi gerçekleştirecekleri süresiz grevin Salı gününe ertelendiğini duyurdu.

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop Süt, Binboğa Yem Kooperatifi ve Zirai Levazım Kooperatifi çalışanlarının 10 gündür ödenmeyen Temmuz ayı maaşları konusunda bugün Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Güröz, toplantıda tarafların kendi pozisyonlarını ortaya koyduğunu belirterek, bakanlık tarafının sendikaya cevap vermek için 11 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar süre istediğini kaydetti.

Sendikalarının 11 Ağustos Pazartesi sabahından itibaren yapacağını açıkladığı süresiz grevi iyi niyet çerçevesinde 12 Ağustos Salı gününe ertelediğini söyleyen Güröz, “İlgili toplantıda konuşulanlar ve önerilenler doğrultusunda olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda 12 Ağustos Salı sabahından itibaren her üç işletmede de süresiz greve gidilecektir.” dedi.