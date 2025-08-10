Ercan - Gaziköy ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki Salim Erdegör yaşamını yitirdi.

Polisin açıklamasına göre, Erdegör, yönetimindeki KJ 851 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip, karşıdan gelen Hasan Karşılı (E-31) yönetimindeki LF 762 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Erdegör olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Karşılı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Neşe Karşılı (K-29) ve Laren Karşılı (K-2) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.