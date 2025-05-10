Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) 2025 yılı personel alımı için açtığı münhal sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tüm yazılı sınavlardan başarıyla geçen ve adaylar arasında öne çıkan bir isim, sözlü mülakatta düşük puan verilerek elendi. Aday, işe alınmadı.

26 Nisan 2025 tarihinde açıklanan Yazılı Sınav Geçici Sonuçlarına göre, sınavlarda yüksek başarı gösteren bu aday, ardından girilen sözlü mülakatta beklenmedik bir şekilde elendi. Yazılı sınavlarda gösterdiği başarıya rağmen sözlüde aldığı düşük not, adayın işe alınmamasına neden oldu.

Yaşanan bu durum, kamuoyunda “başarılı olan değil, seçilen mi kazanıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Adayın, münhal sürecindeki tüm sınavları birincilik ve üçüncülükle geçmesine rağmen yalnızca sözlü mülakatla elenmesi, mülakat sisteminin objektifliği ve şeffaflığı konusunda tartışmalara yol açtı.