Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, İran savaşı sonrası daha da belirginleşen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır’ın başını çektiği yeni jeopolitik tabloya bağlı olarak oluşan krize seyirci kalmayacaklarını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, BAE’nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılma kararı aldığını ve bunun, petrol satışını artırmaktan çok, siyasi ve stratejik bir mesaj taşıdığını kaydederken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının ihracat kapasitesini sınırladığını ve şimdi, Suudi Arabistan’ın atacağı adımın beklendiğini yazdı.

Gazete, bir yandan Körfez ülkelerinin, Arap Birliği’nin İran saldırıları karşısındaki tutumundan rahatsız olduğunu ve bu durumun, BAE’nin ilerleyen süreçte Arap Birliği’nden ayrılabileceği yönünde yorumlara neden olduğunu; öte yandan da Katar’ın, İran’ın saldırılarından dolayı Tahran’a tepki gösterdiğini ve ABD’ye, yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulunduğunu; bunun da Körfez’deki ittifak dengelerinin kırılganlığını ortaya koyduğunu belirtti.

Bölgedeki gelişmelerde Pakistan’ın da öne çıktığını yazan gazete, Türkiye’nin aktif rol alamadığı süreçte Pakistan’ın daha görünür hale geldiğini; Suudi Arabistan’ın temaslarını bu eksenle sürdürdüğünü ve Mısır ile ilişkilerin de belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

Gazete, tüm bu gelişmelerin ortasında Güney Kıbrıs’ın diplomatik olarak güç kazandığını ve Avrupa Birliği gündeminde Ortadoğu ile deniz güvenliği konularının öne çıkmasının, Güney Kıbrıs’ın elini güçlendirdiğini belirtti.

Habere göre Kombos, ilişkileri bulunan tüm ülkelere yakın olduklarını ifade ederek, geçen hafta Güney Lefkoşa'da düzenlenen gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısında, tüm bölge ülkelerinin liderlerinin hazır bulunmasına dikkat çekti.

Kombos, Mısır, Lübnan, Suriye ve Ürdün liderlerinin yanı sıra Körfez İş Birliği Konseyi başkanının da katılımının, sadece Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı için değil, AB’nin kendisi için de önemli bir olay olduğunu vurguladı.

Habere göre Kombos, Körfez ülkeleriyle iş birliği konusunda yaptığı açıklamada, “Oradayız, tekrar gideceğiz ve bu ülkelerle iş birliğinin önemini vurgulamaya devam edeceğiz” diyerek, bu bölgeye yapacağı yeni ziyareti haber verdi.

Kombos ayrıca, izledikleri dış politikanın Türkiye’yi rahatsız edebileceğini; ancak Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Türk eylemlerinden hiçbir şekilde etkilenmediğini söyledi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bir yandan ikili ilişkiler düzeyinde, diğer yandan da AB Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla iki eksen üzerinde hareket ettiğini kaydederek, bu adımların, Güney Kıbrıs’ın geniş Orta Doğu bölgesi ile Avrupa Birliği içindeki izini güçlendirdiğini yazdı.