Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Kombos açıklamasında “diğer tarafın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu ve pozisyonu şekillendirmesinin önemine" vurgu yaptı.

Kıbrıs Rum tarafının tutumunun kesinlikle net ve açık olduğunu belirten Kombos, bu mesajın, BM Genel Sekreteri’ne, Rosemary DiCarlo’nun adayı ziyaret etmesinden ve çok taraflı konferanstan birkaç hafta önce “iletildiğini” söyledi.

Kombos, Kıbrıs Rum tarafının iradesi ve görüşmeye iyi hazırlanmış şekilde gitmelerine yönelik hazırlıklar ve bu kapsamdaki çalışmaları konusunda hiçbir şüphenin bulunmadığını da ifade etti.

Kombos sözlerinin devamında bunun tamamen, üçüncülerin değil kendi iradelerine bağlı olduğunu da vurgulamak istediğini söyledi.

Kombos, BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs Rum tarafının; Güvenlik Konseyi’nin belirlediği çerçevede özlü müzakerelere derhal dönülmesi yönündeki açık ve değişmez iradesini yeniden dile getirdiğini ifade etti.

Kombos, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun ziyareti sırasında ve çok taraflı konferansta net bir mesaj verilmesi gerektiğini kaydetti.

Hazırlıklar konusunda, Kıbrıs Rum tarafının adımları ve eylemleri hakkında Genel Sekreteri bilgilendirdiğini ifade eden Kombos, olumlu bir sonuca ulaşmak için de tüm müdahil tarafların gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini söyledi.

Kombos ayrıca Guterres’e, olumlu temposu içerisinde kendilerinin tamamen senkronize olacağı konusunda da güvence verdiklerini belirtti.

Haravgi gazetesine göre Kombos açıklamaları çerçevesinde Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerden de bahsetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemlerde dinamik bir şekilde geliştiğini ifade eden Kombos, yeni Amerikan hükümetiyle temasların sürdüğünü, devletler arasındaki ilişkilerin seçim sonuçlarına göre belirlenmediğini söyledi.

Türk-Yunan diyaloğundaki durgunluğun Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri etkileyip etkilemediği sorusu üzerine ise Kombos, Genel Sekreter ile birlikte, Türk-Yunan ilişkilerindeki ortamın oldukça olumlu olduğunu ve bunun ürece yardım edecek bir unsur olduğu konusunda hem fikir olduklarını belirtti.