Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kolan British Hospital, sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında hayata geçirdiği “Bir Kalp, Bir Fidan” projesiyle çocukların hayatına dokunan anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün yaşatılırken, aynı zamanda doğa ve gelecek bilinci aşılandı.

MİNİKLER HEDİYELERLE SEVİNDİRİLDİ

Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, eğlenceli aktiviteler ve sahne gösterileri düzenlendi, dans performansları gerçekleştirildi.

Sosyal farkındalık ve doğa bilincinin vurgulandığı proje kapsamında her çocuk adına dikilen fidanlar ile onların geleceğe kök salan umutları simgelendi, Fidan sertifikaları takdim edildi.

Etkinlik sonunda çocukların mutluluğu ve enerjisi, projenin amacına ulaştığının en büyük göstergesi oldu. Çocuklar için unutulmaz bir gün organize edilirken, sosyal dayanışmanın gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINA KÜÇÜK DE OLSA BİR İZ BIRAKMAYI AMAÇLADIK”

Kolan British Hospital yetkilileri, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmaya ve özellikle çocukların hayatına dokunmaya devam edeceğini belirtti.

Kolan British Hospital yetkilileri etkinlikle ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her çocuğun kalbine dokunan sevgi, geleceğe dikilen bir fidandır. Bu projeyle çocuklarımızın hayatına küçük de olsa bir iz bırakmayı amaçladık.”

Etkinliğe birçok kurum ve marka destek vererek sosyal sorumluluğun gücünü bir kez daha ortaya koydu. Gıda, kırtasiye, organizasyon ve çeşitli alanlarda katkı sağlayan paydaşlar sayesinde çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.