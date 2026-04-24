Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bilimsel çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımların hayvancılık sektörünün geleceği için yol gösterici olduğunu belirterek, sektörün daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için çalışmaların süreceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuş, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi’ne katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Bakan Çavuş, hayvancılık sektörünün yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve toplum sağlığı açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Çiftlik hayvanlarında fertilite yönetimi ile meme sağlığının verimlilik, kaliteli üretim ve hayvan refahı açısından hayati önem taşıdığına işaret eden Çavuş, küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği, artan maliyetler ve rekabet ortamı karşısında bilimsel çalışmalar ile yenilikçi yaklaşımların yol gösterici olduğunu ifade etti.

Özellikle üreme performansının artırılması ve meme sağlığının korunmasının, ekonomik kayıpların önlenmesi ve kaliteli hayvansal üretim açısından kritik olduğunun altını çizen Çavuş, uluslararası kongrelerin bilgi ve deneyim paylaşımı bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu tür organizasyonların yeni iş birliklerine zemin hazırladığını ve bilimsel gelişmelerin sahaya aktarılmasını hızlandırdığını belirten Çavuş, bakanlık olarak bilimsel çalışmaları desteklemeye ve üniversite-sektör iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çavuş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, kongrenin sektöre ve ülkeye önemli katkılar sağlaması temennisinde bulundu.