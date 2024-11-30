KKTC Atletizm Federasyonu, sporu çocuk yaşlarda yaygınlaştırmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Mağusa, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde kurulacak olan Atletizm Akademi, küçük yaş gruplarına temel atletizm becerilerini kazandırmayı ve farklı spor branşlarına altyapı hazırlığı sunmayı hedefliyor.

Bu proje ile çocuklar, atletizmin temel taşlarını oluşturan koşu, atlama ve atma gibi becerileri erken yaşta öğrenme fırsatı bulacak. Aynı zamanda, Akademi programları ile spor kültürünün yaygınlaşması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sporun bir yaşam tarzı haline getirilmesi amaçlanıyor.

Atletizm Akademi, Grine’de GAÜ Atletizm Kulübü ve Mağusa’da DAÜ Atletizm Kulübü bünyesinde açılacak. Lefkoşa’da ise Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği ve Velospeed Spor Derneği çatısı altında olacak.

SAKALLI: HEM SPORCULARIN HEM DE TOPLUMUN KAZANACAĞI BİR YATIRIM OLACAK

Atletizm Akademi çalışmaları ile ilgili ilk toplantı, KKTC Atletizm Federasyonu’nun Atatürk Stadı’nda bulunan fitness salonunda gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocuklarımız, sporda başarılı olmalarının yanı sıra, özgüvenli, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanacak. Atletizm Akademi, hem sporcuların hem de toplumun kazanacağı bir yatırım olacak. Bu vesileyle tüm ailelerimizi çocuklarını bu değerli programa dahil etmeye davet ediyoruz.”

ÖN KAYITLAR BAŞLADI

“Gelin, geleceğin yıldızlarını birlikte yetiştirelim!” sloganı ile başlatılan projenin amacı temel atletizm eğitimleri ile çocuklara atletizmin temel becerilerini kazandırmak, fiziksel gelişim ile çocukların motor becerilerini geliştirmek ve sportif altyapı hazırlığını sağlamak, yetenekli sporcuların doğru branşlara yönlendirilmesine yardımcı olmak olarak açıklandı. Akademi faaliyetleri ile ayrıca çocuklara spor sevgisi aşılayarak, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek ana hedef olarak yer alıyor.

Atletizm Akademi ön kayıtları başlarken, kayıt ile detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için KKTC Atletizm Federasyonu’nun sosyal medya hesaplarının takip edilmesi öneriliyor.