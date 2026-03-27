Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play – off yarı finalinde Kosova, Slovakya’yı 4 – 3 mağlup ederek finalde Türkiye A Milli Takımı’nın rakibi oldu.

Dünya Kupası’na gidecek takımın belirleneceği Türkiye – Kosova final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak.

Kosova Milli Takımı, Nisan 2005'te NF-Board Turnuvası’nda KKTC A Milli Futbol Takımı’nın rakibi olmuş ve KKTC, Kosova’yı mağlup etmişti.

Kosova daha sonraki süreçte FIFA tarafından tanınmıştı. KKTC ise CONIFA organizasyonlarına katılmaya devam ediyor.

Kosova, tanındıktan sonra Kıbrıs A Milli Futbol Takımı ile de karşılaştı. Fadil Vokri Stadı’nda UEFA C Ligi 2. Grupta son maçında Kosova, Kıbrıs ile de karşılaşmış ve rakibini 5 – 1 mağlup etmişti.