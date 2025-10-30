KKTC İzci Liderleri Derneği (İLDER), cumartesi günü 2. Sonbahar Kermesi düzenliyor.

İLDER’den yapılan açıklamaya göre, Sarayönü Meydanı’nda 09.00 -13.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik için tüm vatandaşlara davet çağrısı yapıldı.

Kermesin toplumun her kesimini katkı ve dayanışma duyguları etrafında bir araya getirmeyi hedeflediği ve izcilik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla gerçekleştirileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Hep birlikte paylaşmak ve sosyalleşmek için KKTC İzci Liderleri Derneği’nin Sonbahar Kermesi’nde buluşalım.” denildi.

KKTC İzci Liderleri Derneği Başkanı Lütfiye Fedai, derneğin etkinlikle yalnızca maddi katkı elde etmeyi değil, aynı zamanda toplumda paylaşma kültürünü güçlendirmeyi, dostluk ve paylaşım bağlarını pekiştirmeyi amaçlayacağını belirtti.