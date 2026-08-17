Macaristan’ın Bugac kentinde düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı’nın 15 Ağustos’taki açılış töreninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı, Türk dünyasının bayrakları arasında bir kez daha yerini aldı. KKTC’nin Kurultay’daki temsili, 2010 yılında başlayan ve 2012’de Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) diplomatik itirazlarına rağmen sürdürülen 16 yıllık bir geçmişe dayanıyor.

2012’de Yunanistan ve GKRY’nin diplomatik girişimlerine rağmen geri adım atmayan Macar Turan Vakfı’nın KKTC’nin Kurultay’daki yerini koruması, sonraki yıllarda da fiilen devam etti. KKTC bayrağı, 2010 yılında başlayan geleneğin devamı olarak Büyük Hun-Türk Kurultaylarında Türk dünyasının bayrakları arasında yer almaya devam etti.

Bu tarihî sürekliliğin son örneği ise 15 Ağustos 2026 tarihinde yine Macaristan’ın Bugac kentinde yaşandı. Büyük Hun-Türk Kurultayı’nın açılış töreninde KKTC bayrağı, diğer Türk devlet ve topluluklarının bayraklarıyla birlikte yeniden göndere çekildi.

Böylece 2010’da başlatılan temsil, 16 yıl sonra da Bugac’ta devam etmiş oldu.