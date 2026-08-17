Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine izin verilmemesi konusunda yaptığı bireysel başvuruyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yetkisizlik kararı verdiği belirtildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine 27 Eylül 2022’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda N-82 kodu gerekçe gösterilerek izin verilmemesi konusunda yaptığı başvurunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm İkinci Komisyonu tarafından değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, mahkemenin, Rahvancıoğlu’nun bireysel başvurusuyla ilgili olarak yetkisizlik kararı verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Rahvancıoğlu’nun AYM kararının ardından dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması seçeneğini değerlendirdiği” de belirtildi.