İrlanda, ana karayla köprü bağlantısı bulunmayan ve nüfus kaybı yaşayan kıyı adalarındaki yerleşimi sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni bir teşvik programı devreye aldı. "Our Living Islands" (Yaşayan Adalarımız) adı verilen proje kapsamında, adalarda atıl durumda bulunan konutları satın alıp yenileyecek kişilere finansal destek sunuluyor.

Proje, yıl boyunca yerleşik nüfusa sahip olan ancak göç nedeniyle nüfusu azalan adaların ekonomik ve sosyal yapısını korumayı hedefliyor.

İrlanda hükümeti, bu programla birlikte adalardaki sağlık, eğitim, ulaşım ve yüksek hızlı internet gibi altyapı olanaklarını da eş zamanlı olarak geliştirmeyi planlıyor. Öncelikli hedefler arasında, özellikle genç nüfusun adalarda kalmasını teşvik etmek yer alıyor.

Program kapsamında hak sahiplerine sağlanacak destek miktarı 50 bin euro ile 80 bin euro (yaklaşık 3,7 milyon TL) arasında değişiklik gösteriyor. Ancak verilen bu destek, başvuru sahiplerine doğrudan nakit ödeme olarak aktarılmıyor. Tahsis edilen hibe, yalnızca adalarda bulunan ve kullanılmaz durumdaki evlerin tadilatı, restorasyonu ve yeniden yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla kullanılabiliyor.

Teşvikten yararlanmak isteyenlerin adalarda edinecekleri gayrimenkullerin şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

İnşa Yılı: Satın alınacak veya yenilenecek konutların 1993 yılından önce inşa edilmiş olması şartı aranıyor.

Boş Kalma Süresi: Yapının en az iki yıldır tamamen boş ve atıl durumda olduğunun belgelenmesi gerekiyor.

Kullanım Amacı: Program kapsamında yenilenen evlerin turistik amaçlarla veya kısa süreli (Airbnb vb.) kiralanmasına izin verilmiyor. Mülkün, hak sahibinin sürekli yaşam alanı (ana ikameti) olması zorunluluğu bulunuyor.