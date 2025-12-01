Aksa Süper Ligin onbirinci haftası geride bıraktığımız hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftaya lider olarak başlayan Cihangir konuk ettiği takipçisi C. B. Gençlik Gücü ile berabere kalarak liderliğini korurken, C. B Gençlik Gücü ise averajla 2. Sırada kaldı. Liderin takipçilerinden Doğan Türk Birliği konuk olduğu Mormenekşe’yi mağlup ederek liderle puan farkını 3’e indirdi. İlk 4 içinde kalmayı hedefleyen Dumlupınar konuk olduğu A. Yeşilova’ya mağlup olarak ilk 3’ün oldukça gerisinde kalırken, Yeşilova arka arkaya aldığı galibiyetlerle 6. Sıraya kadar yükseldi.

Sezona iyi başlamayan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Lefke’yi farklı mağlup ederek üst sıralara gözünü dikti. Lefke ise yeni teknik direktörü Derviş Kolcu’yla iyi bir başlangıç yapamadı.

Son haftalarda istediği puanları alamayan takımlardan olan Çetinkaya 2-0 geriye düştüğü Mesarya karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü. Mesarya takımı ise sezonun 2. puanını aldı. Geçtiğimiz hafta zirve yarışındaki Doğan Türk Birliği’ni çelmeleyen Esentepe konuk olduğu Gönyeli karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak haftayı yine bir puanla kapattı. Haftanın bir başka beraberlikle biten maçı ise K.Kaymaklı ile Yeniboğaziçi arasında oynandı. İki takım puanları paylaşırken Yeniboğaziçi’nin galibiyet hasreti sürdü.

Ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta Karşıyaka konuk ettiği Yenicami’yi mağlup etmeyi başararak rakibini alt sıralara iterek rahat bir nefes aldı.

Onbirinci haftada fileler 20 kez havalandı. Maç başına düşen gol ortalaması 2.5 oldu. 20 golün 15’i yerli futbolculardan gelirken, 5 golü ise yabancı oyuncular attı. 3 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 1 maçtan deplasman takımı galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan Karşıyaka’dan Papa Ndior ve Ndong Meye haftayı golsüz geçerlerken, Ndior 13 golde, Meye ise 12 golde kaldı.

Bu haftaki maçlarda hakemler 2 kez penaltı düdüğü çalarken, 32 sarı kart bir tane de kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: Karşıyaka

Haftanın zorlu maçlarından biri olan ve alt sıralar için 6 puanlık bir karşılaşma niteliğindeki Karşıyaka - Yenicami maçının galibi olan Karşıyaka sıralamada hem rakibinin üstüne çıktı hem de rahat bir nefes aldı

Haftanın Futbolcusu: Ünal Kaya (CB Gençlik Gücü)

Zirve yarışındaki iki takımın mücadelesi olan Cihangir-Gençlik Gücü maçında takımı GG’nin son anlarda bulduğu beraberlik golünü atan Ünal Kaya takımının hem 1 puan almasını sağladı hem de rakibiyle puan farkının açılmasına izin vermedi.

Haftanın Teknik Direktörü: Cemal Kır(Karşıyaka)

Karşıyaka teknik direktörü Cemal Kır, zorluk derecesi yüksek olan maçta takımını iyi motive ederek ve organize olmasını sağlayarak galibiyette önemeli paya sahip oldu.

Haftanın Hakemi: Evren Karademir(Cihangir – Gençlik Gücü)

Zirveyi ilgilendiren zorlu maçta maç boyunca çok fazla düdük çalmayarak maçın temposunu düşürmeyen Evren Karademir, fazla da kart göstermeyerek yardımcılarıyla uyum içinde iyi bir maç yönetti.

Haftanın Kare Ası

Ege Keleşzade(Gönyeli),Hasan Kanlı (Karşıyaka), Abdullah Çomunoğlu (A Yeşilova), Orkhan Aghazade (Mağusa Türk Gücü)

Haftanın Onbiri:

Osman(Karşıyaka), Emre(MTG), Mcdonald Niba(DTB), Fevzi(Yeniboğaziçi), Yusuf(Cihangir), Ali (DTB), Mahfouz Kande(Karşıyaka), Ousman Sillah(Mesarya), Mehmet Fatih(A. Yeşilova), Gime Toure (DTB), Mehmet Erol(MTG)

AKSA Süper Lig 11. Hafta sonuçları

Çetinkaya –Mesarya: 2 – 2

Cihangir – C.B. Gençlik Gücü: 1 – 1

Mormenekşe – Doğan T. Birliği: 2 – 4

Karşıyaka – Yenicami: 2 – 1

Mağusa Türk Gücü – Lefke: 3 – 0

Gönyeli – Esentepe: 0 – 0

Küçük Kaymaklı – Yeniboğaziçi: 0 – 0

A.Yeşilova – Dumlupınar: 2 – 0

AKSA Süper Lig 12. Hafta programı

Doğan T. Birliği – Cihangir

Yenicami – A. Yeşilova

Esentepe – Mormenekşe

Mesarya – K. Kaymaklı

Yeniboğaziçi – Gönyeli

Lefke – Çetinkaya

C. B Gençlik Gücü – Karşıyaka

Dumlupınar – Mağusa T. Gücü

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

