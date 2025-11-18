Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara görüşmesinde yaptıkları açıklamaları “çok dikkatli dinlediğini” belirtti ve Kıbrıs sorununun önemli bir konu olduğunu ve kamuoyu açıklamalarına göre değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Kıbrıs sorunu gibi “büyük ulusal bir davada, yorum yapabileceği çok şey olmasına karşın kamuoyu önünde söylenenleri yorumlamak istemediğini” kaydeden Hrsitodulidis, “Öze, gerçekleştireceğimiz görüşmeye odaklanıyorum. Orada çok şeyin netlik kazanacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Erhürman’ın “müzakere masasına geri dönüş için açıkladığı koşulların” sorulması üzerine “konuya ciddiyetle yaklaşması sebebiyle yorum yapmayacağı” yanıtı veren Hristodulidis; “Kıbrıslı Türk lider ve Türkiye gerçekten Kıbrıs sorununun, uzlaşılmış çerçeve temelinde çözülmesini istiyorlarsa, o zaman ilerleme sağlanır” şeklinde konuştu.

“Eğer başka bir şey arzuluyorlarsa veya başka bir hedefleri varsa elbette olumlu ilerleme olmayacaktır” söyleminde bulunan Hristodulidis, kamuoyu önünde müzakere etmekle veya kendisinin Erhürman veya Erdoğan’a kamuoyu önünde yanıt vermesiyle Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini sözlerine ekledi.