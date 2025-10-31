Hükümet her seçim sonrasında ve her kış mevsimi öncesinde olduğu gibi, yine temel ürünlere zam yağdırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “klasikleşmiş” seçim sonrası ve kış öncesi” zam dalgası, akaryakıt ve tüp gazla başlatıldı.

Koalisyon hükümeti; 95 Oktan benzini 40.62 TL’den 44.12 TL’ye; 98 Oktan benzini 41.62 TL’den 45.12 TL’ye; Euro Diesel’i 40.75 TL’den 44.25 TL’ye ve Gazyağını da 40.10 TL’den 43.60 TL’ye uçurdu.

Akartyakıt ürünlerine yapılan zam %8.5 civarında hesaplandı.

10 kiloluk tüp gazın fiyatı ise 55 TL (%11) artırılarak 555 TL’ye çıkarıldı. Elektriğe zammın kapının arkasında olduğu belirtilirken, zamların zincirleme reaksiyonla tüm mal ve hizmetlere yansımasına kesin gözüyle bakılıyor.

GEÇİM SIKINTISI DERİNLEŞECEK

Ekonomistler, akaryakıt ve tüp gaz zamlarını, “seçim sonrası” ve “kış öncesi” dönemlerde sıkça tekrar eden bir döngünün parçası olarak değerlendiriyor. Ekonomistlere göre, enerji fiyatları yükseldiğinde, tüm ekonomik aktörler bu maliyeti bir şekilde tüketiciye yansıtma eğilimine giriyor; bu da geçim sıkıntısının derinleşmesine yol açıyor.

Ekonomistler, enerjideki zamların sadece doğrudan harcamaları değil, dolaylı olarak fiyatlar genel düzeyini yukarı iten bir katalizör işlevi gördüğünü hatırlatıyor. Vatandaşlar ise temel gıdalardan ekmek, süt, et ve sebze fiyatlarında yakın zamanda yeni bir zam dalgasının geleceğinden endişe ederken, hükümetin “zam kasırgasının” fitilini ateşlediği iddia ediliyor.