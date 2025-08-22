Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Avusturya Başbakanı Christian Stocker bu sabah Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştü.

RİKnews’in haberine göre Hristodulidisin resmi törenle karşıladığı Stocker Rum Başkanlık Sarayı avlusundaki III. Makarios heykeline çelenk koydu.

Hristodulidis görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Avusturya ile Güney Kıbrıs’ın çok iyi ikili ilişkileri olduğunu, bu ilişkilerin özellikle göç ve güvenlik alanlarında güçlendirilmesi yönünde irade belirtti. Avusturya’nın BM Barış Gücü’ne 1964’ten beridir katkı koyduğunu, bugüne kadar 10 binden fazla Avusturya askerinin Barış Gücü’nde görev yaptığını belirten Hristodulidis, Avusturya’nın Kıbrıs sorunundaki “ilkeli tavrı” için Stocker’e teşekkür etti.

Christian Stocker ise ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın arasındaki iyi ilişkileri güvenlik, ekonomi, turizm ve eğitim gibi konularda daha da derinleştirme arzusunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından Stocker ile Hristodulidis baş başa görüşme yaptı, ardından heyetlerin de katıldığı genişletilmiş görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığının önceliklerini aktardığı görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Ukrayna ve Orta Doğu’daki durum da ele alındı.

Görüşmelerin ardından Hristodulidis Avusturyalı konuğu ile Lefkoşa Rum Belediyesi’ni ziyaret etti ve Lefkoşa’daki yeşil hattı gezdirdi.