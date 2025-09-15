Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yeni akademik yıl öncesinde yaptığı değerlendirmede, binlerce öğrencinin Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geleceğini hatırlatarak, öğrencilerin kent yaşamına adaptasyonunun sadece üniversitelerin değil, aynı zamanda belediyelerin de sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Dünyadan Örnek Alınabilecek Uygulamalar Var

Prof. Dr. Kılıç üniversiteler ile belediyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Bugün Avrupa’dan Amerika’ya, Avustralya’dan Kanada’ya kadar birçok kent, öğrencileri sadece misafir değil, kentin bir parçası olarak görüyor. Örneğin Hollanda’nın Groningen kenti, her yıl düzenlenen ‘Welcome to Groningen’ programıyla öğrencilere barınmadan ulaşıma kadar rehberlik ediyor. İngiltere’nin bir çok kenti örneğin Manchester kenti, belediye, üniversite ve toplu taşıma kurumlarının bir araya geldiği bir ortaklık modeliyle öğrencilerin sorunlarını çözüyor. Miami ve Toronto gibi kentlerde öğrenciler hem ulaşım hem de kültürel yaşamda büyük kolaylıklardan yararlanıyor.” ifadelerini kullandı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, KKTC’de de benzer uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üniversiteler, öğrencilerimizin akademik hayatını şekillendiriyor; ama onların kentlerimizle bütünleşmesi için yerel yönetimlerin katkısı şarttır. Bugüne kadar belediyeler zaman zaman destekler sağladı, ancak bu katkılar yeterli ve arzu edilen noktada değil. Üniversiteler ile belediyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve daha fazla ortak projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerin adaptasyonu, sosyal yaşamı ve ülke koşullarına alışması yalnızca üniversitelerin sırtına yüklenemez. Belediyeler bu sorumluluğa daha fazla ortak olmalıdır. Yerel yönetimlerin rolü sadece öğrencilerin “misafir” olarak kalmasını sağlamak değil; onları kente entegre eden, yaşam kalitelerini yükselten ve kent ile üniversite arasında karşılıklı fayda üreten bir köprü olmak olmalıdır.

Ortak Yapılabilecek Projeler

Prof. Dr. Kılıç, üniversiteler ve belediyeler arasında geliştirilebilecek iş birliklerini ise şöyle sıraladı:

Öğrenci Dostu Kent Programı: Kent içi ulaşım yetersiz. Öğrencinin kente adaptasyonunu sağlayacak kent rehberlerine ihtiyacı var. Sosyal etkinliklere ücretsiz/düşük ücretli katılım sağlanabilmelidir. Sosyal hayat öğrencilerin beklentileri doğrultusunda daha fazla aktif hale getirilmelidir.

Barınma ve Güvenlik İş Birliği: Belediye–üniversite ortak iş birliği ve denetimleriyle öğrenci ve ailelere barınma konusunda yardımcı olunmalıdır. Belediyelerin devrede olması güven verir.

Kültürel Entegrasyon Projeleri Geliştirilmelidir: Ortak festivaller, şehir turları, öğrenci–halk buluşmaları yapılmalıdır.

Girişimcilik ve İstihdam Desteği: Belediyelerle iş birliği yapılarak öğrencilere staj ve yarı zamanlı iş fırsatları yaratılmalıdır. Bu konuda adım atan belediyeler var. Diğer belediyelerin de bu konuda aktif olmaları gerekmektedir

Somut Öneri: Ortak Çalışma Platformu

Rektör Prof. Dr. Kılıç, açıklamasında yeni bir öneri de dile getirdi:

“Yerel yönetimlerin katkıları var ama yetersiz. Bu nedenle tüm belediyelerimizle birlikte ‘Üniversiteler ve Belediyeler Ortak Çalışma Platformu’ kurulmasını öneriyorum. Böylece her belediye, üniversitelerle birlikte öğrencilerin barınma, ulaşım, güvenlik, kültürel yaşam ve adaptasyon süreçlerinde ortak sorumluluk alabilir. Bu platform, KKTC’de yükseköğretimi daha güçlü kılar.”

“Öğrenciler Mutlu Olursa, KKTC Kazanır”

Prof. Dr. Kılıç açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Biz DAÜ olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak öğrencilerin kentlerimizde huzurlu ve mutlu yaşamaları için belediyelerimizin de sürecin tam içinde olması gerekiyor. Üniversiteler ve belediyeler el ele verdiğinde, hem öğrenciler kazanır, hem kentlerimiz kazanır, hem de KKTC kazanır.”