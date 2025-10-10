Adıyaman Dernekler Federasyonu ve KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği iş birliğinde Girne Boğaz Piknik Alanı’nda bu pazar Çiğ Köfte Festivali yapılıyor. Adıyaman Dernekleri Federasyon Başkanı Hüseyin Sevinçtekin yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye’de yaşayan tüm Adıyamanlılar ile Kıbrıs halkını Adıyaman kültürünün simgesi olan çiğ köfte etrafında buluşturmak amacıyla bu festivali düzenlediklerini belirtti.

Sevinçtekin ayrıca, Adıyaman ile Kuzey Kıbrıs arasında gönül köprüsü oluşturmak için bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini de kaydetti.

Öte yandan, KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk de çiğ köftenin kendileri için sadece bir lezzet değil, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade etti.

Geleneksel çiğ köfte yanı sıra nar ve badem gibi ürünlerin ikramlarının da yapılacağı Festival’de, yöresel ses sanatçıları, Adıyaman Harfane ekibi ile müzik ve halk oyunlarının sergileneceği de vurgulandı.

