Sanıklar bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı. Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Bir sonraki duruşmada, iddia makamı ve savunmanın hitaplarını yapması bekleniyor.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.