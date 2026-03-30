Yasalara ve Kıbrıs Türk Tarih Kurum Tüzüğü’ne göre altı ay içinde yapılması gereken Genel Kurul 2026 yılı haziran ayının ilk yarısında yapılacak, bu tarihe kadar Yönetim Kurulu yetkilerini, İsmail Bozkurt, Serkan İpekçi ve Ahmet Erdengiz’den oluşan Girişimci Kurul kullanacak.

Girişimci Kurul Başkanı İsmail Bozkurt’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu’nun da desteği ile, 3 Temmuz 1961 tarihinde Kıbrıs Türk Tarih Kurumu (KTTK) kurulmuş ve çalışmalarına başlamış, ancak Kıbrıs’ta 1963 yılı sonrasında başlayan toplumlararası çatışmalar KTTK’nın da çalışmalarını olumsuz etkilemiş ve kurum etkisiz hale gelmiş.

Bozkurt, Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde kurulan Kurum’un ardılı/devamı olma istek ve bilinciyle, Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun 16 Mart 2026 tarihinde yeniden tüzel kişilik kazandığını belirtti.