Parlayan Çöl Şehri – Neden Dubai?

Bir zamanlar sadece petrol zenginliğiyle bilinen Dubai, son 20 yılda dünya çapında bir yatırım ve yaşam merkezi hâline geldi. Bugün gökdelenleri, vergi avantajları, güvenli yaşam koşulları ve kozmopolit yapısıyla hem turistlerin hem de yatırımcıların gözdesi.

Yatırımcılar Neden Dubai’ye Yöneliyor?

Vergi Avantajı: Dubai’de gayrimenkul gelirleri ve kira kazançları üzerinden vergi alınmıyor.

Siyasi ve Ekonomik İstikrar: Bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında Dubai, yatırımcı dostu yasalar ve düşük riskli ekonomiyle öne çıkıyor.

Yüksek Kira Getirisi: Dubai’de yıllık kira getirileri ortalama %6–8 arasında değişiyor. Bu oran, Londra (%3), Paris (%2.5) ve İstanbul (%4 civarı) gibi şehirlerle kıyaslandığında oldukça yüksek.

Popüler Bölgeler

Dubai Marina: Deniz manzaralı rezidanslar, yabancıların en çok tercih ettiği bölge.

Downtown Dubai: Burj Khalifa manzaralı daireler, lüks yaşam isteyenler için ideal.

Jumeirah Village Circle (JVC): Daha uygun fiyatlı konutlar ve yeni yatırım fırsatları.

Uzmanlara göre, Expo 2020 sonrası şehirde konut talebi düşmek yerine daha dengeli bir büyüme trendine girdi. Dubai hükümeti de 2040 “Urban Master Plan” ile şehrin konut arzını ve sürdürülebilirliğini dengelemeyi hedefliyor.

Yatırımın Getirisi ve Riskleri

Her yatırım gibi, Dubai’de gayrimenkul almak da hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor.

Getiri Beklentisi

Dubai’de gayrimenkul fiyatları 2020 sonrası pandemi etkisiyle kısa süreli düşüş yaşasa da, 2021’den itibaren yeniden yükselişe geçti. 2024’te ortalama konut fiyatları bir önceki yıla göre %15 arttı. Özellikle Palm Jumeirah ve Business Bay bölgelerinde fiyat artışları %25’i geçti.

Kira piyasası da canlılığını koruyor. Uzun dönemli kira kontratları, döviz bazlı gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için avantaj sağlıyor.

Risk Faktörleri

Piyasa Dalgalanmaları: Dubai ekonomisi turizm, ticaret ve gayrimenkule büyük oranda bağlı. Küresel ekonomik durgunluk, fiyatları etkileyebilir. Enflasyonda rekor serisi 56 aya çıktı İçeriği Görüntüle

Yabancı Mülkiyet Yasaları: Yabancılar yalnızca “Freehold Area” olarak belirlenmiş bölgelerde mülk sahibi olabiliyor.

Yüksek Giriş Maliyeti: Tapu, işlem ve yönetim ücretleri toplamda satış bedelinin %7–10’una ulaşabiliyor.

Uzman görüşlerine göre, kısa vadeli al-sat yatırımlarında risk daha yüksek. Ancak 5–10 yıllık perspektifte, şehir planlaması ve büyüme hedefleri dikkate alındığında uzun vadeli Dubai’de yatırımın potansiyeli güçlü.

Kimler İçin Mantıklı, Kimler İçin Değil?

Mantıklı Olabileceği Durumlar

Pasif gelir hedefleyen yatırımcılar: Yüksek kira getirisi arayanlar için cazip.

Vergiden kaçınmak isteyenler: Dubai’de gelir vergisi olmaması, özellikle Avrupalı yatırımcıları cezbediyor.

Yaşam kalitesi arayanlar: Modern altyapı, güvenlik ve çok kültürlü yaşam Dubai’yi cazip kılıyor.

Mantıklı Olmayabileceği Durumlar

Kısa vadeli yatırım düşünenler: Hızlı kâr beklentisi, Dubai piyasasında genellikle hayal kırıklığı yaratıyor.

Düşük bütçeli yatırımcılar: Başlangıç maliyetleri yüksek, kredi imkanları sınırlı.

Döviz dalgalanmalarına hassas yatırımcılar: Dolar bazlı fiyatlama, kur riskini artırabiliyor.

“Doğru Zaman, Doğru Bölge, Doğru Planlama”

Dubai’de ev almak, doğru stratejiyle yaklaşıldığında kârlı bir yatırım olabilir. Ancak, yalnızca trendleri takip ederek değil; uzun vadeli düşünmek, bölge seçimini dikkatle yapmak ve hukuki süreçleri profesyonel destekle yürütmek gerekiyor. Golden Visa Solutions Platformu aracılığıyla Dubai’deki gayrimenkul uzmanlarına ulaşmak mümkündür.