Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi 50. yılını kutluyor.

Kıbrs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Turhan Dülgeroğlu, yaptığı açıklamada “Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyimizin 50. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Dülgeroğlu, “50 yıl önce, 25 Ağustos 1975 tarihinde, Onursal Başkanımızın öncülüğünde yakılan meşale ile bu anlamlı yolculuğa çıkıldı. O günden bugüne kadar Konseyimiz, kararlılıkla yoluna devam etmiş, kadın hakları ve toplumsal gelişim adına önemli çalışmalar yürütmüştür” dedi.

Konseyimizin misyonunun, “Kadını ve çocuğu eşit insan hakları konusunda bilinçlendirmek, sosyal, kültürel, eğitim, sanat ve ekonomik alanlarda güçlenmelerini sağlamak, toplumsal değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak” olduğunu vurgulayan Dülgeroğlu, aynı zamanda bu değerleri koruyan, çağdaş, Atatürkçü bir sivil toplum örgütü olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Manevi değerleri korumanın, yardımlaşmanın ve sosyal dayanışma içinde olmanın en temel hedefleri arasında olduğunu kaydeden Turhan Dülgeroğlu, şu anda Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa Merkez olmak üzere beş farklı şubeyle aktif olarak faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Dülgeroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yarım asrı aşan süredir Konseyimiz, uluslararası platformlarda da başarıyla temsil edilmektedir. Türk Kadınlar Konseyi Derneği ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde farklı ülkelerle temaslarımız sürmektedir. Avrupa ve Dünya Kadınlar Konseyi toplantılarına da Türk Kadınlar Konseyi Derneği ile birlikte gözlemci statüsünde katılım göstermekteyiz. Bu yıl ise her iki kuruluşa tam üyelik başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Geçmişten bugüne kadar pek çok panel ve seminer düzenledik. 27 Ekim 2016 tarihinde ise “Laiklik ve Kadın” temalı seminerimiz, Türk Kadınlar Konseyi, Avrupa Kadınlar Konseyi üyeleri ve yurt dışından gelen konuklarımızın katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı kültürel geziler organize ediyor, yurt dışı gezilerimizde hem Konseyimizi hem ülkemizi tanıtıyor, yurt içi gezilerimizde ise kendi kültürümüzü yakından tanıma imkânı buluyoruz. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere, hastanelerimize ve okullarımıza çeşitli yardımlarda bulunduk. Üniversite eğitimi gören gençlerimize burs konusunda destek olduk.

Önemli bir diğer faaliyetimiz de tarihimize ışık tutan yayınlardır. Konseyimizin 37. yılı anısına, Onursal Başkanımız Dr. Latife Birgen’in öncülüğünde, kuruluşumuzdan 2012 yılına kadar olan çalışmaları içeren bir kitap hazırlanmıştır. Mayıs 2024’te ise 49. yıl anısına “Ayak İzleri” isimli bir sergi düzenlenmiştir. Mayıs 2025’te ise Türkiye Cumhuriyeti 4. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Ekibi ile iş birliği içinde çocuklara yönelik bir gösteri gerçekleştirilmiştir.

Konseyimizde İngilizce, resim ve bilgisayar kursları düzenlenmiş; sağlıkla ilgili bilgilendirme seminerleri uzman eğitmenler tarafından verilmiştir. Kitap kulübümüzde ise yerli ve yabancı yazarların eserlerini okuyup tartışıyor; zaman zaman yazarlarımızı da ağırlayarak eserlerini birlikte değerlendiriyoruz.”

Dülgeroğlu, açıklamasını, derneğe kuruluşundan itibaren emek veren, hizmet eden ve hala etmekte olan tüm üyelere teşekkür ederek, vefat eden üyelere ise Tanrı’dan rahmet dileyerek sonlandırdı.