Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Dernek’ten yapılan açıklamada, Yücel Atakara Başkanlığı’ndaki Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile bir araya geldiği belirtildi.

Gazimağusa Eski Belediye Başkanlarından Oktay Kayalp’ın da hazır bulunduğu ziyarette, derneğin amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verilerek eski başkanların bir çatı altında toplanmasının önemi vurgulandı.

Ziyaret sonrasında, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Gazimağusa Eski Belediye Başkanlarından Oktay Kayalp’ın da Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği’ne üye oldukları kaydedildi.