"Yakındoğu Hastahanesinde yatmakta olan Özbil Aroğlu için ACİL B + kana ihtiyaç duyulmaktadır.



Kan Trombosit olarak verileceğinden bağış yapabilecek olanların 1 yıl boyunca anstezi almamış, diş implantı yaptırmamış veya benzeri bir operasyon geçirmemiş olması gerekmektedir.



Kan verebilecek olanların 0542 880 71 60 numaralı telefondan Adil Aroğlu'na ulaşmalarını rica ederiz."