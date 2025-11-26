"Yakındoğu Hastahanesinde yatmakta olan Özbil Aroğlu için ACİL B + kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan Trombosit olarak verileceğinden bağış yapabilecek olanların 1 yıl boyunca anstezi almamış, diş implantı yaptırmamış veya benzeri bir operasyon geçirmemiş olması gerekmektedir.
Kan verebilecek olanların 0542 880 71 60 numaralı telefondan Adil Aroğlu'na ulaşmalarını rica ederiz."
