Hayatını dün kaybeden, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden, Kıbrıs Türk basınının duayen ismi Gazeteci Perihan Aziz için, 37 yıl hizmet verdiği TAK binası önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, bazı milletvekilleri, TAK personeli, Perihan Aziz’in ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Eski TAK Müdürü Emir Ersoy ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser birer konuşma yaptı.

Tatar: “Kıbrıs Türk basın hayatına büyük değerler katmış bir kişiydi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Ajansı Kıbrıs’ın binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Perihan Aziz kardeşimizi bugün burada son yolculuğuna uğurlarken bu kadar seçkin gazetecinin, basın mensubunun toplanması hepimizin kendisine olan saygımızın bir göstergesidir” dedi.

Perihan Aziz’in uzun yıllar Türk Ajansı Kıbrıs’a çok önemli hizmetler verdiğini belirten Tatar, “Aziz, uzun yıllar Kıbrıs Türk basın hayatına büyük değerler katmış ve gerçekten mesleğini severek icra etmiş bir kişiydi.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Aziz’i emekli olduktan sonra sık sık Bağlıköy’de gördüğünü kaydederek, “Bağlıköy’ün festivallerinde eko turizme yönelik yaptığı çalışmalarda kültürümüzü, örf, adet ve geleneklerimizi, Kıbrıs Türkü’nün hayat biçimini duyurabilmek için emekli olduktan sonra da çalışmalarına aynı şekilde devam etmiştir.” şeklinde belirtti.

Aziz’i Kadın Öyküleri Derneği’nin “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adlı belgeselinde de gördüğünü anımsatan Tatar, “O, belgeselde, hastalığın da verdiği üzüntüyle, adeta hepimize Allaha ısmarladık dercesine duygusal konuşmalar yapıyordu.” dedi.

Tatar, Aziz’in Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine hizmet etmiş, katkı yapmış, halkını, köyünü, memleketini sevmiş biri olduğunu da belirterek, Rauf Raif Denktaş’tan bağımsızlık bildirgesi alan, 14 Kasım 1983 akşamı öylesine önemli bir habere imza atan önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’ne bıraktıklarıyla, hizmetleriyle bizlere değer katmaya devam edeceklerini işaret eden Tatar, “Çünkü yazdıkları vardır. Anlattıkları vardır. Onlar hep yüreğimizde olacaktır. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.” İfadelerini kullandı.

Gürdallı: “Gazeteciliğe ve TAK’a büyük bir tutku ve aşkla bağlıydı”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ise yaptığı konuşmada, Perihan Aziz’in gazetecilik tutkusu çok yüksek ve özel bir insan olduğuna dikkat çekti.

Gürdallı, Perihan Aziz’in gazetecilik tutkusunu emeklilik yıllarında bile sürdürdüğünü, gazeteciliği ve TAK’ı hayatının bir parçası, adeta evi gibi gördüğünü ifade etti.

Pandemi döneminde, insanların evlerinden çıkmaktan korktuğu bir dönemde, Perihan Aziz’in kendisini defalarca arayarak, “Fehmi Bey, yapabileceğim bir şey varsa bir muhabir olarak çalışmaya hazırım” dediğini belirten Gürdallı, bu içten teklifin unutulmaz olduğunu vurguladı.

Gürdallı, Perihan Aziz’in gazeteciliğe ve TAK’a büyük bir tutku ve aşkla bağlı olduğunu vurgularken, Aziz’in mesleğine olan bağlılığının yanı sıra ailesi ve Bağlıköy’e de derin bir sevgiyle bağlı olduğunu belirtti.

Gürdallı, “Ülkesini, tarihini ve doğasını seven; bunları korumak için hayatını adayan bir insandı” diyerek, Aziz’in sadece gazetecilik değil, aynı zamanda köklerine, kültürüne ve değerlerine olan bağlılığını da dile getirdi.

Gürdallı, gazetecilerin çağının tanığı olduğunu belirterek, Perihan Aziz’in de TAK ile birlikte 1976’dan 2012’ye kadar 37 yıl boyunca Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine tanıklık ettiğini ifade etti.

Yaklaşık bir yıl önce evine röportaj için gittiklerinde, Aziz’in Denktaş’ın 14 Kasım 1983 akşamı bağımsızlık bildirgesini kendisine nasıl verdiğini ve ardından ajansa gidip gece haberi “flaş, flaş” diyerek dünyaya nasıl duyurduğunu, o ilk günkü heyecanıyla anlattığını belirten Gürdallı, “Onu burada, çok sevdiği TAK’tan çok sevdiği Bağlıköy’e son yolculuğuna uğurluyoruz. Yakınlarına, hepinize ve tüm meslektaşlarıma sabırlar dilerim, mekânı cennet olsun” dedi.

Ersoy: “35 yıl boyunca TAK’ı ileriye taşımak için büyük bir gayret gösterdik”

Eski TAK Müdürü Emir Ersoy da Perihan Aziz’i erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Ersoy, Aziz’in değerli bir gazeteci ve insan olduğunu vurgulayarak, Perihan Aziz ve Hasan Canpolat ile birlikte 35 yıl boyunca TAK’ı ileriye taşımak için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Aziz’in hizmetlerinin unutulmayacağını belirten Ersoy, "Müdürlüğümden sonra bayrağı o devraldı, ancak kötü hastalık peşini bırakmadı" dedi. Hastanede görüştüklerini, iyileşip aralarına döneceğini ve TAK’ın tarihini yazmasını beklediğini aktaran Ersoy, "Ancak gelişen rahatsızlığı onu alıp götürdü. Hepimizin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" diye konuştu.

Keser: “O narin görünümünün altında müthiş bir direnç vardı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser de konuşmasına, “Bir gün Perihan’a bu şekilde Türk Ajansı Kıbrıs önünde veda edeceğimiz hiç aklıma gelmemişti” diyerek, başladı.

TAK’ı TAK yapan birkaç tane isim olduğunu dile getiren Keser, Perihan Aziz’in bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Kendisinin mesleğe başladığı dönemde Perihan Aziz’in TAK’ta çalıştığını aktaran Keser, “Örnek aldığım bir insandı. Emekliğe ayrıldıktan sonra da camiadan hiç kopmadı. Ne zaman ihtiyacımız olsa hiç hayır demedi. Çünkü meslekten hiç kopmamıştı” ifadelerini kullandı.

Keser, Aziz’in çok dirençli biri olduğunu söyleyerek, “O narin görünümünün altında müthiş bir direnç vardı” dedi. Aziz ile yaptığı son konuşmalarında Medya Etik Kurulu’ndan ayrılmak istediğini dile getiren Keser, “O zaman anladım ki direnmekten vazgeçti.” dedi.

Keser, Perihan Aziz’in unutulmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, “Zaten onun unutulmadığının göstergesi de sizlerin burada oluşunuzdur. O ne kadar çok seviliyorsaydı, değer buluyorsaydı yaşarken bunu gördü. Perihan Aziz belgeseli bunun en büyük kanıtıdır. Mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, TAK çalışanları Perihan Aziz’in naaşı üzerine nergisler bıraktı ve alkışlar eşliğinde Bağlıköy’e uğurladı.

Perihan Aziz, Bağlıköy’de öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazıyla, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bağlıköy’deki cenaze törenine, KKTC’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

-Perihan Aziz kimdir?

19 Şubat 1952’de Lefke’ye bağlı Bağlıköy’de doğan Perihan Aziz, ilkokulu Bağlıköy'de, ortaokul ve liseyi Lefke'de, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı.

1 Mayıs 1975’te çalışmaya başladığı TAK’ta muhabirlik, haber editörlüğü, Müdür Muavinliği ve Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 2010’daki kararıyla Müdürlük görevlerini yürüten Perihan Aziz, mesleği yanında bazı sivil toplum örgütlerinde gönüllü hizmetler yaptı, özellikle kadın ve çocuk hakları konularında toplumsal projelerde görev aldı.

Aziz, TAK’ta çalıştığı süre içinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans eğitimini de tamamladı.

Aziz, çocukluğundan itibaren, Kıbrıs’ta 1955 yılında başlayan tarihsel çatışmalara ve bu çatışmaların yarattığı ortama tanıklık yaptı, olayların içinde yaşadı.

Birçok tarihi olaya tanıklık eden, binlerce habere imza atan Aziz, TAK’ta çalıştığı dönemde Avustralya’daki Türk radyosuna da her hafta KKTC’den haber geçti.

2012’de yaş haddinden emekli olan Aziz, emekli olduktan sonra TAK’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Meslek hayatı boyunca gazeteci örgütlerinde aktif çalışan Aziz, hem Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Onur Kurulu’nda hem de Medya Etik Kurulu’nda görev yapıyordu.

Bağlıköy’ün eko-köy olması ve burada eko gün düzenlenmesinde başı çekenlerden olan Aziz, emeklilik yıllarında köyünde bir de butik otel işletmişti. Aziz, kadın kooperatifi 4K’nın da destekçilerindendi.

Aziz’in hayat hikayesi Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından, Hayatımıza Değer Katan Kadınlar Projesi çerçevesin de belgesel yapılmıştı.