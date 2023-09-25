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Töle kardeşler doğum günlerini omuz omuza kutladılar

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Töle kardeşler doğum günlerini omuz omuza kutladılar
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Girne ve Lefkoşa Arasta çarşısının sevilen simalarından olan ve yardımseverlikleriyle bilinen Aydın ve Uğur Töle kardeşler yeni yaşlarını yine birlikte kutladılar.
Girne’nin nezih restorantlarından birinde aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte yemekli bir toplantıyla yeni yaşlarını kutlayan ikiz kardeşlerden Caddebostan Mağazası direktörü Aydın Töle, yeni yaşlarını  dostlarıyla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek her zaman kardeşi ve dostlarıyla omuz omuza olacaklarını belirtti.
 
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