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Ramadan Cemil Meydanı'da Melisa Karanlık konseri yapıldı

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Ramadan Cemil Meydanı'da Melisa Karanlık konseri yapıldı
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Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında Melisa Karanlık & The Band Pop/Jazz/funk konseri yer aldı.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Melisa Karanlık & The Band Pop/Jazz/funk konseri Ramadan Cemil Meydanında yer aldı.
Festival kapsamında düzenlenen Girne Belediyesi 1’nci Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi de dün sonra erdi. Sergide, adanın Güney Kıbrıs ve KKTC'den yarışmaya katılan 29 dalgıcın çektiği fotoğraflar Ramadan Cemil Meydanında sergilenmişti. Ödül töreni 28 Eylül Perşembe saat 19:00’da Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda yapılacak.
 
Girne’de Haluk Levent konseri
 
‘Girne Arkın Group Fest 23’ etkinliği kapsamında bu akşam Girne Amfitiyatro'da Haluk Levent sahne alacak. Konserden elde edilecek gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aracılığı ile 105 öğrenciye burs olarak kullandırılacağı belirtildi. Konser 21:00’da başlayacak.
 
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