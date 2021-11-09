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Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi

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Bildiğin Meyhane’de konuklar birbirinden lezzetli sıcak soğuk mezeler yanında kebap çeşitleriyle karınlarını doyururken, hoş sohbetlerle güzel saatler geçiriyorlar

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Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
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Zengin soğuk mezeleri, leziz ara sıcak ve kebap çeşitleriyle konuklarını ağırlayan Bildiğin Meyhane, kaliteli hizmet arayanların adresi olmaya devam ediyor.

Lefkoşa’nın sevilen ve uğrak meyhanelerinden biri olan Bildiğin Meyhane konuklarına en iyi hizmeti vererek her zaman olduğu gibi konukların beğenisini alıyor.

Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lavaş Restaurant yanında konuklara hizmet veren Bildiğin Meyhane’de Lefkoşa gecelerinin serinlemeye başlamasıyla birlikte iç mekan da pandemi koşulları çerçevesinde kullanılmaya başlandı.
Ailelerin de ilgi gösterdiği Bildiğin Meyhane’de konuklar birbirinden lezzetli sıcak soğuk mezeler yanında kebap çeşitleriyle karınlarını doyururken, içkileri eşliğinde hoş sohbetlerle güzel saatler geçiriyorlar.
Samimi ortamı ve kaliteli hizmetiyle beğeni almaya devam eden Bildiğin Meyhane Lefkoşalıların değişilmez adresi olmayı sürdürüyor.


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