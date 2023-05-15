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Lefke’nin parlayan mekanı Ambeli Village Restaurant& Bar

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Lefke’nin parlayan mekanı Ambeli Village Restaurant& Bar
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Lefke bölgesinin şirin köylerinden Bağlıköy bölgesinin sevilen mekanlarından Ambeli Village Restaurant& Bar hafta sonu yine unutulmaz bir gün yaşattı.

Eşsiz doğa güzelliğiyle haftanın 7 günü hizmet veren, bölge halkının ve yabancıların uğrak yeri olan Ambeli Village Restaurant& Bar balık ve kebap çesitleri ile müşterilerine her zaman en kaliteli ve en iyi hizmeti sunuyor.

Mekan geçtiğimiz pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısı ile müşterilerine dopdolu bir gün hazırlayarak keyifli dakikaların yaşanmasını sağladı.


 
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