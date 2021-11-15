Güzelyurt “Kent Müzesi” sergisi açıldı

Güzelyurt Belediyesi “Kent Müzesi” sergisi 15 Kasım etkinlikleri kapsamında bugün törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonu’nda yer alan sergi açılışına, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer’in yanı sıra askeri erkan, meclis üyeleri, dernekler ve bölge halkı katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Osmanlı Eserlerinin ve Güzelyurt’un simgesel yapılarının fotoğraflarından oluşan “Kent Müzesi” sergisi hafta içi 09.30-12.00 saatleri arasında 30 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları, Tiyatro Alpay Volkan Derneği (AVSAD), Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği (SEÇDER) ve Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği (GASAD) dans ve skeç gösterileri de sundu.