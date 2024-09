Girne’de karnaval havasında festival

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Girne Arkın Group Fest24, kortej yürüyüşü ile başladı. Karnavalı aratmayan festival, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’, dün akşam saat 19:00’da başlayan kortej yürüyüşü ile start verdi.Çok sayıda vatandaşın ve siyasinin katılımının yanı sıra sivil toplum örgütleri, okullar, spor kulüpleri, İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncuları, kültür sanat dernekleri, tüm sponsorların katıldığı kortejde; bando, dans grupları, çeşitli animasyon ekipleri de yer aldı.Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndan saat 19:00’da harekete başlayan yaklaşık bin kişilik kortej, Antik Liman’da yürüyüşünü sonlandırarak gecenin ilk etkinliği olan Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisini izledi. Gösterinin ardından gerçekleşen havai fişek gösterisi sonrasında, saat 20:30’da başlayan ‘The Cotton Club’ dans gösterisi sahnelendi. 21:30’da ise ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ seyirci ile buluştu.3 FARKLI TARİHİ ATMOSFERBu yıl restore edilen Antik Liman ve yenilenen Kordonboyu’nun da festivale kazandırılması ile 3 yeni sahne festivale eklenmiş oldu. ‘Liman Kordonboyu Sahne’, ‘Liman Merkez Sahne’ ve ‘Liman Kale Sahne’nin eklenmesi ile halkın 3 farklı tarihi atmosferde, sanat ile buluşması sağlandı.Bu 3 sahneye ek olarak ‘Ramadan Cemil Meydanı Sahnesi’ ve ‘Amfi Tiyatro’ ile 5 farklı ana sahnede etkinliğin gerçekleşeceği ‘Girne Arkın Group Fest24’te dün akşam ‘Hırçın Kız’ sahne aldı.Yarın ise Liman Merkez Sahne’de saat 19.30’da "Give or Take" dans gösterisi sunulacak. Ardından saat 20.30’da yine Liman Merkez Sahne’de Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alacak.Yarının ilk etkinliği ise Liman Merkez Sahne’de saat 19:30’da yer alacak olan ‘Give or Take’ dans gösterisi oluyor.Bu gösterinin ardından saat 20:30’da ise yine Liman Merkez Sahne’de Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alıyor.6 Eylül’de Melek Mosso konseri ile devam edecek olan festival, 7 Eylül’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek olan ‘Vintage Bazaar’ ile haftayı kapatacak.40 gün sürecek "Girne Arkın Group Fest24" gelenekselleşmiş ‘16. Ozanköy Pekmez Festivali’, ‘23. Zeytin Festivali’ ile ‘2. Antis Deniz Festivali’ ini de kapsıyor.