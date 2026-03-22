Kıbrıs sorunuyla ilgili Rum basınında yer alan bir haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamalar ve verdiği yanıtlardan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’le yaptığı görüşmede pozisyonunu koruduğu, BM’nin ise beklediği olumlu yanıtı almadığı ve atılacak başka bir adım bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Hristodulidis Guterres’ten de İşitti” başlığıyla geniş yer verdiği yorumsal haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreterinin de desteğiyle, liderleri bir sonraki "köşede beklediğini" yazdı.

Holguin’in yalnızca ortaya koyduğu şartların yerine getirilmesi halinde haziran ayında adaya geleceğini kaydeden gazete, Holguin’in Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) zaman harcanması için genişletilmiş bir konferans düzenlemesinin söz konusu olmadığına işaret etti.

Haberde, Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreteri değişene, yeni Kıbrıs ofisi olgunlaşana ve yeni bir temsilci belirlenene kadar "askıya alınacağı" da kaydedildi.

Geriye BM'nin "devam eden çıkmazdan her iki tarafı da mı yoksa sadece birini mi sorumlu tutacağının kaldığını" yazan gazete, Guterres’in sonraki adımı atacak olanın kendisi veya Holguin değil, iki lider olduğunu teyit ettiğini belirtti.