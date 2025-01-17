Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında yürütülen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz” projesi kapsamında Kıbrıs halk danslarının dijital bir kütüphane olarak erişilebilir hale gelmesine yönelik çalışmalar başladı.

Halk Sanatları Vakfı’ndan (HASDER) yapılan açıklamada, HASDER liderliğinde, Güney Kıbrıs’tan PAOK Klirou Spor ve Kültür Derneği iş birliğiyle yürütülen projenin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplam 12 kültür derneğinden 250’yi aşkın genci bir araya getirerek, barışı ve iş birliğini geliştirmeyi, kültürel mirası korumayı ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediği kaydedildi.

Proje çerçevesinde HASDER ve PAOK dansçılarının motion capture (hareket yakalama) teknolojisiyle özel bir laboratuvarda danslarını kaydettiği belirtilen açıklamada, bu teknolojinin, dansçıların her adımını ve figürünü sensörler yardımıyla yakalayarak, dijital bir forma dönüştürdüğü ifade edildi.

Elde edilen verilerle, Kıbrıs’ın geleneksel halk danslarının üç boyutlu animasyonlar haline getirildiği ve dijital ortamda ölümsüzleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu dijital dansların, yalnızca kültürel mirası modern bir biçimde genç kuşaklara sunmakla kalmadığı, aynı zamanda gelecek nesillere öğretici bir içerik olarak kalıcı bir şekilde aktarılmasını sağladığı belirtildi.

Projeyle Kıbrıs’ın ortak değerlerini vurgulayan bir platform oluşturulduğu ve iki toplum arasındaki diyalog ve barış sürecine katkı yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Halk danslarının dijital bir kütüphane olarak erişilebilir hale gelmesi, Kıbrıs’taki barış sürecine kültürel bir boyut kazandırıyor” denildi.

Açıklamada, HASDER yönetimi ve gençlerinin, bu çalışmanın, Kıbrıs’ın iki toplumu arasında güçlü bir geleceğin temellerini atacağına, kültürel mirasını gelecek nesillere öğretici ve kalıcı bir içerik olarak aktaracağına ve bu dijital dansların yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda ortak bir geleceği de temsil ettiğine inandığı belirtildi.