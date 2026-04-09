Kıbrıs El Sanatları Koruma Derneği, ikinci yönetim kurulu toplantısını yaparak 2026 yılına ilişkin faaliyet programını belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, 2026 yılında düzenlenmesi planlanan etkinlikler, eğitim programları, tanıtım faaliyetleri, sergiler ve iş birliği projeleri kapsamlı şekilde değerlendirilerek yıllık çalışma takvimi oluşturuldu.

Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, özellikle yerel el sanatlarının görünürlüğünün artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve kültürel değerlerin sürdürülebilir şekilde korunması yönünde somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

Dernek, 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği çalışmalarla Kıbrıs el sanatlarının tanıtımına katkı sağlamayı, kültürel mirasın korunmasına destek olmayı ve toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.