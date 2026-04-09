Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde konferans verdi.

Yazar Hasan Çakmak dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler paylaştığı konferansta, Kıbrıs Kültürü ile ilgili bilgiler verdi.

Hasan Çakmak gerçekleştirdiği sunumun ardından öğrenci ve öğretmenlerin kültür ve edebiyat konularındaki sorularını yanıtladı.

Konferans sonrasında Hasan Çakmak’a, Genel Sekreter Cenk Paşa imzalı “Teşekkür Belgesi” ve çiçek takdim edildi.

Okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin katılımının oldukça yüksek olduğu konferans sonrasında, yazar Hasan Çakmak’ı Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İbrahim Levent Taner makam odasında ağırladı.

Yazar Hasan Çakmak Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki konferansı öncesinde Türkiye’nin Adana şehrinde düzenlenen törende ödüle layık görülmüştü.

Hasan Çakmak Güzelyurt’taki konferansının ardından Uluslararası Kıbrıs Ünivertsitesi’nde öğrencilerle buluşmasının ardından İngiltere’de kültür sanat etkinliklere katılmak için Londra’da gidecek.