Kıbrıs’ta temaslarda bulunduktan sonra Ankara’ya giden BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin dün de Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile bir araya geldi. Yerapetridis, Yunanistan’ın Kıbrıs konusuyla ilgili sürece katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Yerapetridis Yunanistan’ın, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs meselesine BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması çabasına” desteğini yineledi.

“Son iki yıldan beridir Kıbrıs sorununda şekillenen dinamiğin korunmasının önemine” vurgu yapan Yerapetridis Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’la uyum içinde “BM himayesinde, uzlaşılmış zemindeki müzakerelerin yeniden başlatılması hedefiyle bundan sonraki adımlara yapıcı katkı koymaya hazır olduğunu” da kaydetti.

Holguin, 15 Haziran'da Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 8 Haziran'da Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.