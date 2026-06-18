Yunanistan eski Başbakanlarından ve Yunanistan Sol Koalisyonu (EL.A.S) Başkanı Aleksis Çipras, “Aleksis Çipras Enstitüsü” ile “Prometeus Araştırmaları Enstitüsü” iş birliğinde düzenlenen bir konferansa katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla önceki gün Güney Kıbrıs’a geldi.

Çipras, ziyaret kapsamında ilk olarak AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Görüşme sonrasında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “modern jeopolitik zorluklara karşı sıkı eşgüdüm içerisinde olması gerektiğini” savunan Çipras, “bu jeopolitik krizler döneminde Atina ve Lefkoşa arasında böyle bir eşgüdüm ihtiyaçtan da ötedir. Kıbrıs’ın, uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını savunabilmesi için desteklenmesi şarttır.” ifadelerini kullandı.

Çipras, Kıbrıs sorununa değinirken “Kıbrıs müzakerelerinin koptuğu noktadan, Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlaması için mümkün olan her çabanın harcanması gerektiği” noktasında Hristodulidis’e katıldığını söyledi.