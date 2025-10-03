Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eylül dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri borcu bulunan abonelerin elektriklerinin 7 Ekim Salı günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesaplarda taksit geriliği olan tüm abonelerin elektriklerinin de aynı tarihte kesileceği belirtildi ve abonelere gerekli ödemeleri yapma çağrısında bulunduldu.