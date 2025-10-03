Haravgi gazetesine göre, AKEL, İsrail ordusunun, uluslararası sulardaki bu saldırısını “korsanlık hareketi” olarak nitelendirirken “Netanyahu rejimi tarafından uluslararası hukukun bir kez daha çiğnenmesinden” bahsetti. AKEL, onlarca kişinin kaçırılmasının İsrail rejiminin küstahlığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Filistin halkının yaşadığı yasa dışı abluka ve saldırılardan da söz eden AKEL, devam eden soykırım karşısında ablukanın kırılmasının sembolik ve insani bir zorunluluk olduğuna da dikkati çekti.

AKEL açıklamasında ayrıca İsrail tarafından tutulan Küresel Sumud filosuna mensup üyelerin derhal serbest bırakılmasını ve Gazze’ye yönelik yardımın teslim edilmesi gerekliliğinden de söz etti.