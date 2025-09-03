“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuklu bulunan ve yaşları 60 ile 68 arasında değişen Kıbrıslı Rum 5 sanık dün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Beş Kıbrıslı Rum'dan biri 19 Temmuz'da kuzeye yasadışı giriş yapmakla suçlanırken, diğer dördü ise yasadışı girişe yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.

Beş tanığın dinlendiği dünkü duruşmada tanık sayısı 15’e yükselirken, mahkemeye sunulan emare sayısı 16 oldu. Mahkeme bugün devam edecek.

İddia makamının dünkü tanıkları, Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı, Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Şube Amiri, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi Sicil Bölümü’nde görevli bir polis çavuşu dinlendi.

Mahkemeye sunulan emare sayınının 16’ya yükseldiği duruşmada, savcı tanıklara bazı sorular yöneltti. Sanık avukatları da tanıklara sorular yönelterek bazı iddialarda bulundu.

İddia makamının ilk tanığı İletişim ve Bilgi İşlem Şube Amiri, Sivil Hizmet Görevlisi tarafından 19 Temmuz’da yapılan işlemlerin tüm kayıtlarını mahkemeye emare olarak sundu ve yaptığı tespitlere değindi.

Tanık, incelemelerinde herhangi bir kayıt silme işleminin yapıldığının görülmediğini aktardı.

Diğer tanıklardan bazıları da mahkemeye emare sundu, savcının ve avukatların sorularını yanıtladı.

Mahkeme, duruşmanın bugün devam etmesine emir verdi.

Öte yandan tutuklanan beş Kıbrıslı Rum'dan biri, dün yapılan mahkeme duruşmasının sonunda hastaneye kaldırıldı.

Savunma, mahkemeye beş Rumdan birinin "ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya" olduğunu "tekrarlanan taleplere" rağmen doktora götürülmediklerini söyledi. Mahkeme sanığın derhal hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verdi.