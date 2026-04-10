Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından kablo döşenerek elektrik bağlanması projesinin (GSI) verilerinin güncellenmesi yönünde girişim yapıldığını belirtti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada GSI projesine ilişkin soruları yanıtladığını yazdılar.

Habere göre Keravnos, projede yeniden incelenmesi gereken ekonomik ve teknik unsurların bulunduğunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından bilindiğini belirterek proje verilerinin güncellenmesi yönünde girişim yaptıklarını ifade etti.

Gazete, Rum ve Yunan hükümetlerinin hafta başında, projeye ilişkin teknik – ekonomik verilerin güncellenmesi için Avrupa Yatırım Bankası’na başvuruda bulunduklarını, çalışmanın tamamlanması ve Rum-Yunan hükümetleri tarafından incelenmesinin akabinde projenin geleceği hakkında karar verileceğini de aktardı.